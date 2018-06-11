Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında komitelerden gelen tasarı ve önerilerle 4 yasa tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor.

Kurulda, Taşınmaz Mal Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri Değişiklik, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Değişiklik ve Konut Edindirme Değişiklik yasa tasarılarının üçüncü görüşmesi yapılacak.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarının de yer alacağı gündemde, yazılı sorular, sözlü sorular ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular da var.