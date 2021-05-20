Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında sunuşların ardından milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.

Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere Pazartesi günü yapılan toplantıda seçim tarihinin belirlenmesi ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda değişiklik yapılmasının görüşülmesi için muhalefetin ret etmesine rağmen hükümetin ve bağımsız vekillerin oylarıyla AD-HOC komite kurulmuştu.

Meclise istifa etmek için gelen Bertan Zaroğlu, seçim tarihinin belirlenebilmesi için bu komitede yer alacağını belirterek, istifadan vazgeçmişti.

Muhalefet, hükümetin hukuka aykırı ve ben yaptım olur mantığıyla hareket ettiğini belirterek, çoğulcu bir yaklaşımla demokrasinin görmezden gelindiğini bu nedenle konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

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20/05/2021 08:50