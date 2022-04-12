Meclis Genel Kurulu çalışmasını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 18 Nisan Pazartesi saat 10.00’da olacak.

Yaklaşık 8 saat süren Genel Kurul’da belediyeler reformu da konuşuldu, konu zaman zaman iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu.

YEŞİLIRMAK: “BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIĞIMDAN, MERKEZİ HÜKÜMETLERİN YEREL YÖNETİMLERİ MAĞDUR ETTİĞİNİ BİLİYORUM”

UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Genel Kurul’daki konuşmasında, farklı yıllarda UBP’nin ve CTP’nin yer aldığı hükümet programlarından kesitler okuyarak, belediyelerin yapılandırılmasıyla ilgili noktalara işaret etti.

Emrah Yeşilırmak, “Belediye başkanlığı yaptığımdan, merkezi hükümetlerin yerel yönetimleri mağdur ettiğini biliyorum. Merkezi hükümetler yerel yönetimlerin mali ve idari bağımsızlıklarını, yetkilerini artırmadı…” dedi.

“Hükümet olarak belediyelerin mali ve idari kapasitelerini artırmamız gerek. Eğer bunu yapmazsak kalkınmayı sağlayamayız… Bunu merkezden değil, yerelden sağlayabiliriz. ”şeklinde konuşan Yeşilırmak, “Tasarı ve belediye sayıları Allah’ın emri değil ama 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını ben değil, bilirkişiler söylüyor… Belediye sayısının azaltılması gerektiği bir gerçek…” dedi.

UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, bu tasarının bir günde oluşmadığını, üzerinde ciddi emek olduğunu ifade ederek, reformun ana omurgasını 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın oluşturacağını sonrasında, belediyelerin birleştirilmesi olduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: (BELEDİYELER REFORMU) “EĞER UZLAŞAMAZ, BUGÜNÜ DE KAÇIRIRSAK, BU KONU 3-5 SENE SONRA GÜNDEME GELECEK VE DAHA ACI OLACAK”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yerinden söz aldı.

2013’te hükümetin bozulduğunu, 51/95 sayılı yasayla ilgili düzenlemenin hayata geçemediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Düzenlemede belediyelere kaynak sağlamaktan ziyade, belediyelerin denetlenmesi vardı… O gün kaçtı…. Bugünlere gelindi. Bu fırtınalar, kendi köşesini koruma gailesi ülke için ciddi sıkıntı yaratıyor. Eğer uzlaşamaz, bugünü de kaçırırsak, bu konu 3-5 sene sonra gündeme gelecek ve daha acı olacak” dedi.

KÜÇÜK: “ 28 BELEDİYE İLE SEÇİM YAPMAK İSTİYORSUNUZ…BU İNSANLARIN MAAŞINI 3 AY SONRA NASIL VERECEĞİZ? BU MU SİZİN KURTARMA PAKETİNİZ?

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük Genel Kurul’da dün yapılan konuşmaya işaret ederek, “UBP’nin kurumsal yapısının olmadığını ne ile ölçtünüz?...” diye sordu.

Küçük, 2006 yılında CTP-ÖRP hükümeti döneminde KKTC-TC arasında imzalanan bir protokolden kesit okuyarak, belediyelerle ilgili hedeflenen düzenlemeye işaret etti.

Küçük, “Kriterden ne kastediyorsunuz?” diye sorarak, demokrasinin halka gerçekleri her yönüyle açıklamanın gereği olduğunu söyledi.

Hasan Küçük, sosyal belediyeciliğin önemine işaret ederek, “Niye 4 belediyede hayvan barınağı var da 28 belediyede yok… Projelere ihtiyaç var. Gelişmişlik yerelden başlar…” şeklinde konuştu.

Küçük, “Anayasa’yı ihlal ettiniz diyorsunuz, 28 belediye ile seçim yapmak istiyorsunuz…Bu insanların maaşını 3 ay sonra nasıl vereceğiz? Bu mu sizin kurtarma paketiniz? Reform bizim önceliğimizdir. Sizinle yapmak istiyoruz ama siz olmadan da yapabiliriz… Devletim demekten, yüce Meclis’im demekten de gurur duyarım…Birileri için büyük olacağıma, halkım için küçük olurum… ” şeklinde konuştu.

ŞAHALİ: “BİZİM KURTARMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ CTP’Lİ BAŞKANLARIN BELEDİYELERİ DEĞİL, 28 BELEDİYENİN 28’İDİR”

CTP Başkan vekili Erkut Şahali, Küçük’ü yanıtlamak üzere kürsüye çıktı.

Şahali, “Siz belediyeleri batıran bir gelenekten geliyorsunuz ve batırdıklarınızdaki batak görünmesin diye onları evlendirmeye karar veriyorsunuz. Bizse her bir belediyenin belde halkıyla birlikte oranın kültürel bir parçası olduğunu söylüyoruz. Biz cittaslow belediyecilik anlayışını önemsiyoruz, siz reform yaparken cittaslowu öğrenmiş oluyorsunuz. Bizimle aşık atmaya uğraşmayın, iş birliği yapın. Sonuna kadar diyalog ve hoşgörüyle, birbirimizi anlayarak, sahip olduğumuz deneyimi de yok saymayarak iş yapacağız…” dedi.

Şahali, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu ülkede belediyecilik adına bugüne kadar yapılmış tüm olumlu icraatta ve mevzuat alt yapısında CTP’nin imzası var. Bizim kurtarmaya çalıştığımız CTP’li başkanların belediyeleri değil, 28 belediyenin 28’idir. Siz kapatarak ilerlemeye niyetlisiniz, bizse iyileştirerek kapanıp kapanmayacağına birlikte karar verelim diyoruz, kriter dediğimiz budur.”

BEROVA: “BİR 4 YIL DAHA BU KONULARI BURADA KONUŞMAYALIM”

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, Şahali’nin konuşmasını dikkatle dinlediğini belirterek, UBP olarak belediyeler reformuyla ilgili en temel hedeflerinin “Bu ülkenin 4 yıl daha kaybetmeye yeri, zamanı ve ihtiyacı yoktur” ilkesi olduğunu kaydetti.

Siyasi anlamda söylenen her türlü hadiseye kabulleri olduğunu kaydeden Berova, “Ama önce ülke prensibiyle birlikte bu dönem içerisinde bu reformu hayata geçirelim, sonra da yerel seçimlerimizi yapalım, bir 4 yıl daha bu konuları burada konuşmayalım” dedi.

Bir sonraki toplantı 18 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

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12/04/2022 19:45