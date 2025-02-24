Meclis Genel Kurulu devam ediyor. Genel Kurul’da ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Buna göre, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komite görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesinin yapılmasıyla ilgili tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Bilgiye sunuşlarda ise, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekildiği belirtildi.

-Arıklı

Muhalefet milletvekillerinin bu konuda bilgi istemesi üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kürsüye çıktı.

Arıklı, araç devirleriyle ilgili harçların güncellenmesi gerektiğini, söz konusu tasarıda sadece kiralık araçlarla ilgili düzenleme olduğunu, yeniden düzenleme yapabilmek için tasarıyı komiteye çektiklerini belirtti.

Erhan Arıklı, söz konusu yasa tasarısında Anayasaya aykırı düzenlemeler olduğunu da aktararak, Savcılıktan görüş alma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaçak taksicilik konusunda yerinden söz alan milletvekillerini de yanıtlayan Bakan Arıklı, kaçak taksiciliğin ciddi bir yara olduğunu kaydetti. Arıklı, düzenlemeyle ilgili endişe duyulmamasını isteyerek, “Tasarıyı yeniden inceleme ihtiyacımız var” dedi.

Genel Kurul’da daha sonra Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmeye geçildi. Yasa tasarısı ile ilgili rapor Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okudu.

Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığı için bir sonraki toplantıya bırakıldı.