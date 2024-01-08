Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor…

Meclis Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla sürüyor, konuşmalarda vergi düzenlemesi konusunda alınan kararlar tartışılıyor.

-Barçın: "Hükümet serveti vergilendirme düşüncesindeyse, Türkiye’yi örnek alıp vergi dilimini aylık 250 bin TL'ye çeksin"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bakanlar Kurulunun Anayasal Düzene Karşı Vergi Darbesi” başlıklı konuşma yaptı, vergiyle ilgili yapılan düzenlemeleri ele aldı.

Vergiyle ilgili mali düzenlemelerin ancak yasayla yapılabileceğini ifade eden Barçın, Meclis’in yetkilerini gasp edercesine, Anayasaya aykırı olduğunu bile bile vergiyle ilgili bu adımın atıldığını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı açıklamaların Meclis kürsüsünde ele alınmasının kendisini ancak gururlandıracağını kaydeden Barçın, hükümetin yaptığı hataların bedelini halka ödetmenin kürsüden ne zaman konuşulacağını sordu.

Hükümetin bütün geriye dönük ödemeler yapılacak dediğini ancak bunun gerçekleştirilmediğini ifade eden Barçın, sosyal medya paylaşımlarına bakana kadar bu sözün yerine getirilmesini istedi.

Vergiyle ilgili düzenlemenin çalışanları emekliliğe teşvik ettiğini ifade eden Barçın, emekli maaşının çalışan maaşının üzerine çıkacağı bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Maliye’nin kendi açıklamaları çerçevesinde asgari ücrete hayat pahalılığı verilecekse asgari ücretin 40 bin TL’ye çıkacağını dile getiren Barçın, “Buna göre asgari ücretlinin hangi matraha gireceği hesaplandı mı?” diye sordu.

13 bin 563 lira emekli maaşı alır diye çalışmak zorunda olana muafiyetlerin kaldırıldığını söyleyen Barçın, bununla ilgili ne yapılacağını sordu.

Barçın hükümet, çok çalışandan çok vergi alma düşüncesindeyse, serveti vergilendirme düşüncesindeyse, Türkiye’yi örnek alıp dilimi aylık 250 bin TL gibi bir rakama çekmesi gerektiğini belirtti.

Barçın hükümeti ilgili yasa tasarısını çekmeye çağırdı.