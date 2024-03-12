Şahali: Hükümet çam kese böceği gibi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Çam kese böceği örneği ve devletin getirildiği durum” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkede beş yıldır çam kese böceği mücadelesi yürütülmediğini söyleyen Şahali, kendi hükümet dönemlerinden bu yana bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Çam kese böceğinin ağaçların kurumasına neden olacak ortamı yarattığını dile getiren Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti.

Şahali, parlamentoda bazı milletvekili ve bakanlara yönelik iddiaların, günün sonunda Meclisin tamamının itibarını sorgulanır hale getirdiğini anlattı.

Bugün gelinen noktada siyaset kurumunun bütünüyle sorgulanır hale geldiğini söyleyen Şahali, yolsuzluk olaylarına işaret etti.

Hükümet makamlarının bu konular yaşanmıyormuş gibi tavır sergilemeye devam ettiğini kaydeden Şahali, rüşvet iddialarıyla mahkemede olan YÖDAK yetkililerine işaret etti, bunun irade sahibi olanların seyredeceği bir durum olmadığını kaydetti.

Bu kişilerin atanması için imza atan devlet yetkililerinin bu sorumluluklarının farkında değilmiş gibi davrandığını söyleyen Şahali, “Bu hükümet bu konuda adım atmak durumundadır” dedi.

Atanan isimlerin şüpheli durumda olduğu bir ortamda öte yandan yasaların gereklerine uygun hareket edilmediğini söyleyen Şahali, “4 yıldır keyfi kararlarla kamu kaynakları harcanıyor” ifadelerini kullandı.

Erkut Şahali, özel sohbetlerde sayısız şikayetini dile getiren ama hükümete de güvenoyu veren milletvekillerine “Hangisinde doğrusunu söylüyorsunuz?” diye sordu.

Narenciyedeki sorunlara da işaret eden Şahali, "Mandorayı mahvettiniz sıra valensiyada" dedi ve bu konuda cumartesi günü Güzelyurt’ta yürüyüş yapılacağını dile getirdi.

Şahali’nin konuşmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Erkut Şahali ve milletvekilleri arasında "pişkin" kelimesinin tutanağa girip giremeyeceği konusunda tartışma yaşandı.