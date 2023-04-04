Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı

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04/04/2023

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Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Toplantının gündeminde, dün meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle görüşülmesi yarım kalan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı olacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre milletvekillerini, 6 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da 2'nci Olağanüstü Birleşime davet etti.

Toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.

04/04/2023 19:14
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TAGS: Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı
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