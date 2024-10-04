Meclis Genel Kurulu pazartesi günü toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 Ekim Pazartesi günü toplanıyor.

Genel Kurulda, Başkanlık Divanı Seçimleri yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 Ekim Salı günü başlayan yeni yasama yılının törensel açılışının ardından ilk toplantısını yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin milletvekillerine gönderdiği davete göre, toplantı saat 10.00’da başlayacak.

Genel kurulun gündeminde, başkanlığın sunuşlarının ardından “Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:220/3/2024) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu” da bulunuyor.