Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve Sayıştay Komitesinin, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu” görüştü.

Meclis Genel Kurulu, “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesini” de yaptı. Genel Kurul, yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Barçın

“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi” üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, kendi dönemlerinde yapılan yasa düzenlemesiyle müşavirlik sistemine son verilmesinin ardından müşavir sayısının 129’dan bugün itibariyle 62’ye düştüğünü kaydetti. Barçın, bu sayının emeklilik geldikçe sıfırlanacağını söyledi, atamaların liyakata uygun yapılması gerekliliğine işaret etti.

Konuşmanın ardından Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Genel Kurulu ardından “Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve kabul etti.

Genel Kurula, Sayıştay Komitesinin, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu” da sunuldu.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşması üzerine yaptığı konuşmada, ülkede toplu taşıma eksikliğine işaret ederek, toplu taşıma projesinin mutlaka hayata geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Arıklı, Trafikte Avrupa Birliği standardında çalışmaların yanı sıra, Aselsan’ın yapacağı trafik kamera sistemi ile akıllı sinyalizasyon ve elektronik kantarlar vasıtasıyla ağır araçların ölçülüp polise bildirileceğini, cezaların anında araç sahibinin cep telefonuna iletileceğini belirtti.

"417 bin kayıtlı araç var"

Yeni araç kayıtlarının yıllık 20 bin civarında olduğunu, mevcutta 417 bin kayıtlı araç bulunduğunu ve bunların 385 bininin yürüyen olduğunu ifade eden Arıklı, mevcut yolların araç sayısını kaldırmasının mümkün olmadığını, o yüzden altyapı ve toplu taşıma sistemi çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Arıklı, mevcut kamera hız tespit kameralarının (sözleşme ile değil) satın alındığını ve yeni kurulacak sistemin, tebliğ sorununu da çözeceğini ifade etti.

“Kaçak taksi” konusundaki eleştiri ve şikayetleri de dinleyen Arıklı, kaçak taksicileri “emek hırsızlığı” yapmakla suçladı, cezaları artıracaklarını ancak kaçak taksi işini yapanların yine taksiciler olduğunu söyledi.

Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz alarak, amaçlarının “üzüm yemek” olduğunu ifade etti ve Milli Eğitim Bakanı’ndan daha net çözümler beklediklerini kaydetti. Erhürman, yasal olarak yapılacak düzenlemelere onay vermeye hazır olduklarını ifade ederek, ülkede kurulan üniversitelerin denetiminin önemine işaret etti.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yeniden söz alarak, son günlerdeki gelişmeler üzerine üniversitelerde denetimlerin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi, YÖK ile de iş birliği yapılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, diplomaların denetimi ile ilgili de gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti, bazı üniversitelerin kapatılması ve kriterlerin yükseltilmesi konusunda da gerekli adımları atacaklarını söyledi.