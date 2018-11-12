Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşerek bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Üniversiteler, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği yaparak ülke ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamayı amaçlayan düzenlemeler içeren tasarının bütününün oylaması haftaya yapılacak.

Tasarı madde madde ele alınarak oylandı. Tasarının bütününün oylanacağı üçüncü görüşmesi haftaya yapılacak.

Meclis Genel Kurulu saat 17.00 sıralarında bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Komitedeki bütçe görüşmeleri nedeniyle bir sonraki Meclis Genel Kurulu toplantısı 19 Kasım Pazartesi yapılacak.