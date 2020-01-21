Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 15.00 sıralarında tamamlandı.

Toplantıda, CTP milletvekili Asım Akansoy, “İdari ve ekonomik sorunlar” konulu konuşma yaptı.

AKANSOY: “ANKETLER BİR OYUN… HALK GÜNÜN SONUNDA KENDİ KARARINI VERECEK”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Havadis gazetesinden Başaran Düzgün’ün seçim öncesi anketleri ve yapan şirketleri eleştiren makalesinden kesitler okuyarak, “Halk günün sonunda kendi kararını verecektir” dedi.

Bu anketlerin bir oyun olduğunu söyleyen Akansoy, demokrasiye yapılan müdahalelere her zaman karşı olmaya devam edeceğini belirtti. Akansoy, anket yönteminde yapılan yanlışlara da değindi.

Belediyelerdeki idari ve ekonomik krizler konusunda da konuşan Akansoy, Büyükkonuk Belediyesi’nde 3-4 aydır çalışanların maaş alamadığını, hatta bordrolar üzerinde oynama yapıldığını ve çalışanların dava açtığını anlatarak, belediyelerin daha sıkı denetimlerle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akansoy, konunun çözümü için yetkilileri ve Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırdı.

ÇAVUŞOĞLU: “BELEDİYE SAYISI 12 OLMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, anketlerin yapılma sebebinin durum tespiti olduğunu belirterek, dün yayımlanan ankette UBP adayının önde çıkasının mantıklı olduğunu, önceki seçimle de örtüştüğünü kaydetti.

Belediyeciliğin kangren olmuş bir konu olduğunu herkesin bildiğini reformun artık olmazsa olmaz noktaya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, gelirleri aynı olmayan belediyelerin aynı giderlere sahip olmasının tıkanıklığa yol açtığını da belirtti.

Ülkedeki belediye sayısının kesinlikle azalması gerektiğine inandığını dile getiren Çavuşoğlu, kendi görüşünün 12 belediyeyle bu konunun toparlanabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, belediyeler reformunun el birliğiyle ivedilikle yapılarak yola öyle devam edilmesini önerdi.

ŞAHİNER: “HAYAT PAHALILIĞINI BELİRLEMEDE KULLANDIĞIMIZ SEPET GÜNCELLİĞİNİ KAYBETTİ”

CTP milletvekili Salahi Şahiner de “hayat pahalılığını belirleyen ürün sepetinin güncelliği” konusunda konuştu.

Hayat pahalılığının belirlenmesinin ve enflasyon oranının belirlenmesinin çok zor bir görev olduğunu belirten Şahiner, bu süreçte yapılan işler ve atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Bu rakamların ne kadar önemli olduğuna işaret eden Şahiner, bu rakamların kamuoyunun beklendiği gibi olmamasına da değinerek bu konunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şahiner, ürün sepetinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili bilgi vererek, İstatistik Kurumu’nun buradaki rolü ve yıllık bazda belirlenmesi gerekenlere de örnekler verdi.

Bu sepetteki ürünlerin tüketim alışkanlıklarının yıllar içinde değişebileceği göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önemine işaret eden Şahiner, şu an kullanılan sepetin 4 yıl önce belirlendiğini hatırlatarak “Hayat pahalılığını belirlemede kullandığımız sepet güncelliğini kaybetmiştir” dedi.

Şahiner, devletin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sepetin bugünden başlayarak yenilenmesi için çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

Şahiner’in konuşması sırasında CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, iç tüzükte hükümetin her oturumda bulunma zorunluluğu olduğunu hatırlatarak bunun gereğinin yapılmasını istedi. Meclis oturumunu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, bunun sık yaşanan bir durum olduğunu bu söylemi kayda aldığını ve gerekli yerlere ileteceğini kaydederek oturuma devam edilmesini uygun buldu.

ÖZDENEFE: “İÇ TÜZÜĞÜN UYGULANMASINI İSTİYORUZ”

Özdenefe, Şahiner’in konuşmasının ardından söz alarak, hiçbir zaman “niye 50 milletvekili de Genel Kurul’da bulunmuyor” gibi bir söylemi olmadığını ancak bugünkü gibi kimsenin olmadığı zamanlarda tüzük ihlali yapıldığını yineledi.

Bunun kabul edilemez olduğunu, Meclis oturumlarında hükümetten hiç kimsenin bulunmamasının kabul edilebilir olamayacağını, bu durumun devam etmesi halinde de sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Özdenefe, bugün yapılan konuşmaların önceden belirlenerek açıklandığını hatırlatarak hiçbir konuşmasının muhatabının Genel Kurul’da bulunmadığını, birkaç konuşmaya Nazım Çavuşoğlu ve birine de Kudret Özersay’ın cevap verdiğini ifade etti.

Özdenefe, kendilerinin sadece Meclis İç Tüzüğü’nün uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ekonomi Bakanı Taçoy’un katılmak zorunda olduğu bir cenaze nedeniyle Genel Kurul’da olamayacağını önceden bildirdiğini açıkladı.

ATAKAN: “KAYNAK KULLANIMIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR NEDENİYLE KATILAMADIM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da söz alarak, “kısa süre sonra yürürlüğe girecek seçim yasakları öncesinde güç bela elde ettikleri kaynak kullanımıyla ilgili çalışmalar nedeniyle Genel Kurul’a katılamadığını” belirtti.

TÖRE: “KIBRIS TÜRKÜ BÜYÜK BİR ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK İÇİNDE”

Daha sonra söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, doğru olanın herkesin tüm konuşmaları dinleyerek muhatapların cevap vermesi olduğunu belirterek Meclis çalışmalarında bir istikrarın olması ve herkesin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Töre, “Özgürlük güvenlik ve egemenlik” başlığıyla yaptığı konuşmasında, müzakerelerin yıllardır devam ettiğini, Kıbrıs Türkü’nün TC garantörlüğünde büyük bir özgürlük ve güvenlik içerisinde olduğunu belirtti.

“O kadar özgür ki TC’nin işgalci olduğunu söyleyebiliyor” diyen Töre, bölgede yaşanan sıkıntılara değinerek Libya’ya ilgili içinde bulunulan durumu değerlendirdi.

Töre, KKTC’nin de-facto durumunu tüm dünyanın bildiğini ve bunun aksine bir adım atılamayacağını, TC’nin iş birliği anlaşmaları yapmamış olsaydı yaşanabileceklere örnek vererek, TC’nin bu adımlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Deniz yetki alanları, yapılan anlaşmalar ve atılan adımlarla ilgili bilgi veren Töre, bölgedeki gerginliklerin sadece Kıbrıs konusunda çözüm sağlayarak giderilemeyeceğini kaydetti.

HAMZAOĞULLARI: “BALIKÇILARA SİGORTALARI ÖDENEREK YAŞAM ŞANSI VERİLMELİ”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, geçmişte farklı günlerde toplanan Genel Kurul’a işaret ederek Bakanlar Kurulu’nun perşembe günleri yapılmasının mesaiyle uyumlu olması nedeniyle tercih edildiğini, istenirse yeniden bu yönde karar alınabileceğini kaydetti.

Hamzaoğulları, 331 balıkçının doğrudan gelir desteğinden yararlandığını ancak sadece 64 balıkçının sigortasını yatırdığını söyledi.

“Sosyal Sigortasını ödeyen balıkçılar” konusunda konuşan Hamzaoğulları, geçmişte yetkililere balıkçılarla ilgili sorduğu sorular ve aldığı cevapları sıralayarak, balıkçılara verilen doğrudan gelir desteği hakkında bilgi verdi.

Hamzaoğulları, balıkçıların yaşadığı sıkıntılara ve kuzey denizinin zorluklarına değinerek, bu balıkçıların sigortalarının ödenerek yaşam şansı verilmesini istedi.

SUCUOĞLU: “KATKIYA HAZIRIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Hamzaoğulları’nı yanıtlamak üzere kürsüye gelerek dün bu konuyla ilgili uzun bir toplantı yaptıklarını belirterek, en kısa sürede balıkçıların bir birliğe sahip olmasını temenni etti. Sucuoğlu, bu sektördeki kişilerin yatırımlarını yapamadıklarını ve emeklilik yaşı gelince de sorun yaşandığını tespit ettiklerini kaydetti.

Yerel iş gücünü desteklemek açısından bu insanları desteklemek için çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çözüm üreteceklerini kaydeden Sucuoğlu, yerli işgücüne katkı yapılması noktasında hemfikir olduklarını belirtti.

Hayvancı ve çiftçiyle görüştüklerini, en kısa zamanda da balıkçılarla görüşmek için davet göndereceğini belirten Sucuoğlu, gerçekten bu hizmeti yerine getirenlere katı yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

ÖZYİĞİT: “ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ HALKA DETAYLI ANLATILDIKTAN SONRA REFERANDUMA GİDİLMELİ”

Meclis’te son güncel konuşmayı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Referandum ve Anayasa değişiklik önerileri” başlığıyla yaptı.

Özyiğit bugüne kadar anayasada yapılan değişikliklere örnek vererek 2014 yılında değişiklik için gidilen referandumun kabul edilmediğini hatırlattı.

O dönemde halka gerektiği şekilde anlatılamayan değişikliklerin yerel seçimlerin gölgesinde kaldığını söyleyen Özyiğit, anayasada niye değişiklik yapılması gerektiğini örneklendirdi.

Kıbrıs konusunda da süreç değerlendirmesi yapan Özyiğit, anayasa referandumunun başka konularla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını, bu değişiklik önerilerinin geniş çerçevede ele alınarak müstakil şekilde yapılmasını istediklerini anlattı.

Özyiğit, bu değişikliklerin komitede değerlendirilerek halka detaylı anlatılıp referanduma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından önceden iletilen yazılı soruların cevapları okundu; ardından da Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Meclis bir sonraki toplantısını önümüzdeki pazartesi yapacak.

21/01/2020 17:21