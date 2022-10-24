Meclis Genel Kurulu toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak birleşiminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi ele alınacak.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

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24/10/2022 09:39