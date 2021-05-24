Meclis Genel Kurulu Toplandı

MECLİS’İN BUGÜNKÜ GÜNDEMİNDE HP ÖDENEĞİNİN DURDURULMASIYLA İLGİLİ TASARI DA BULUNUYOR

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24/05/2021

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Meclis Genel Kurulu Toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Önder Senneraroğlu başkanlığında saat 12.05’te başlayan Genel Kurul’un sunuşların ardından özel gündeminde, Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK), Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca “Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” da görüşülecek.

24/05/2021 12:26
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TAGS: meclis, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
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