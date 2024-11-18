Fazilet Özdenefe Meclis Başkan Yardımcılığı İçin Oylanıyor
18/11/2024
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen 10 dakikalık aranın ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in başkanlığında yeniden toplandı. Toplantının ilk gündem maddesi olarak yoklama işlemi gerçekleştirildi. Yoklamanın tamamlanmasının ardından Meclis Başkan Yardımcısı seçimine geçildi.
CTP Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, kürsüden yaptığı açıklamada, Fazilet Özdenefe’nin Meclis Başkan Yardımcılığına aday gösterildiğini duyurdu. Şu anda Fazilet Özdenefe’nin adaylığı oylanıyor.
Aradan önce yapılan oylamada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına 27 kabul oyuyla UBP Milletvekili Ziya Öztürkler seçildi.
18/11/2024 16:17