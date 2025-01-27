Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle toplandı. Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edilen karar uyarınca yarınki birleşim de bugüne alındı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.10'da başlayan toplantıda ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun yarın yapılacak Genel Kurul toplantısının komite çalışmalarına olanak sağlamak için bugünle birleştirmesine ilişkin kararı okutulup onaya sunuldu. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de okutulup onaya sunuldu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulun bugünkü gündeminde 2 de Sayıştay raporu var.

Buna göre, Sayıştay Komitesi'nin, "Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu" ve aynı komitenin, "Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 tarihleri arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu" Meclis’te görüşülecek.