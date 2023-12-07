Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.48’de UBP Milletvekili Ali Pilli başkanlığında ikinci denemesinde yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Meclis ilk toplanma girişiminde nisap sorunu nedeniyle toplanamamıştı.

Meclis gündeminde Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi bulunuyor.

Genel Kurul'da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.