Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ile bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.

Toplantıda ayrıca, Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak.