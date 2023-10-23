Meclis Genel Kurulu toplandı

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23/10/2023

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Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.13’te Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da ilk olarak “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından “Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesi yapılacak ve milletvekillerinin oyuna sunulacak.

23/10/2023 12:37
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TAGS: Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Kurulu
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