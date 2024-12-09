Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 136 milyar 941 milyon TL olarak öngörülen 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere bugün saat 11.55’te Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları kısmında, Başkanlık Divanının 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın Meclis’te görüşülme programına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Genel Kurul'da Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'na ilişkin komite raporunun sunulmasının ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın sunuş konuşmasıyla başlayacak.

Tasarının madde madde görüşülmesine geçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı için 619 milyon 500 bin TL, Cumhuriyet Meclisi için ise 574 milyon 345 bin TL'lik bütçe öngörülüyor.

-Program

Bütçe Yasa Tasarısı programı şöyle :

"Yarın Başbakanlık ve bağlı kurumlar, Çarşamba günü Başbakan yardımcılığı Turizm Kültür Çevre Bakanlığı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, Perşembe günü PGM, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, GKK, İçişleri Bakanlığı, Cuma Ombudsman, Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 16 Aralık Pazartesi, Kamu Hükümet Komisyonu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Aralık Salı Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, 18 Aralık Çarşama, Sayıştay, Mahkemeler, YÖDAK, Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık Perşembe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 20 Aralık Cuma Maliye Bakanlığı, Gelirler bütçesi, bütünü oylanacak."