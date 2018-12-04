Meclis Genel Kurulu toplandı
04/12/2018
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.05’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Genel Kurul gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.
Güncel konuşmalara geçilmeden önce, onaya sunulacaklar bölümünde Halkın Partisi (HP) adına İskele Milletvekili Mesut Genç’in sunmuş olduğu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündemindeki Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü (Değişiklik) Karar Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi görüşülüyor.