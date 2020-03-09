Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. 

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09/03/2020
HK

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Meclis Genel Kurulu Toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. 
Toplantının özel gündeminde, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu toplantısının gündeminde ayrıca, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı ile Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi var.

09/03/2020 13:15
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TAGS: Meclis, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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