Meclis Genel Kurulu Toplantıları Ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın ve 8 Şubat Pazartesi günü için planlanan toplantıları, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla ertelendi.

Meclis’ten yapılan açıklamada, erteleme, Meclis Danışma Kurulu’nun görüşleri de alınarak yapıldı.

Meclis Genel Kurulu’nun toplantı günü ileriki günlerde belirlenecek.

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03/02/2021 17:06