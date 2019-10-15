Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda, Karpaz bölgesinin sağlık sorunları, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ihaleler ve devletin medya destekleri konuşuldu.

İlk konuşmayı yapan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinde yaşanan sağlık problemlerine işaret ederek, bölgede kriz masası kurulması ve halkın sağlıklı huzurlu yaşamasının sağlanması için çalışma yapılmasını istedi.

Grip aşıları, insan sağlığını etkileyen çevresel faktörler, bölgede hayvanların yerleşim yerlerinden çıkarılması, atıkların ıslahı gibi konularda ilgilileri göreve çağıran Hamzaoğulları, Batı Nil Virüsü’ne yönelik önlemler alınmasının önemine değindi ve “Endişe duyuyoruz bu virüsten dolayı daha fazla insanımız ölsün istemiyoruz” dedi.

Pilli: Grip aşıları ülkeye cuma günü geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, grip aşılarının ülkeye 18 Ekim Cuma günü geleceğini ifade ederek, vatandaşların rahat olmasını istedi. Geç kalmadıklarını çünkü aşıların genellikle kasım ayında yapıldığını ifade eden Pilli, zaman kaybı olmadığını, risk grupları yanında tüm vatandaşların rahat olmasını aşıların zaman kaybetmeden geleceğini söyledi.

Batı Nil Virüsü’nün salgınlar yaratan ölümler yaşanan bir virüs olduğunu, bu virüsün yeni olmadığını ancak ülkede yeni görüldüğünü ifade eden Pilli, bu virüsü tespit eden doktorları tebrik etti.

Salgın olmadan virüsün tespit edilmesinin önemine değinen Pilli, virüse göçmen kuşların sebep olduğunu ifade etti. Pilli, bu virüsün daha fazla Mağusa ve Karpaz bölgesinde görüldüğünü, bu yüzden özellikle durgun sularda gerekli önlemlerin alınacağını, ilaçlamaların mücadelenin süreceğini kaydetti.

Yerel yönetimlerin bu konuda önemli yer tuttuğunu, ilaç olmayan belediyelere ilaç verdiklerini ve kapsamlı bir mücadele başlattıklarını ifade eden Pilli, tedbirlerin devam ettiğini, toplumun her kesiminin de bu mücadele ve tedbirlere destek vermesi gerektiğini, yerleşim yerlerinde, evlerinde durgun su bırakılmaması gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı Pilli, ilaç ihaleleri ile ilgili bir soru üzerine de ihaleleri göreve gelince “kucaklarında bulduklarını” söyledi. Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için hükümetin tavrının ne olacağıyla ilgili bir soru üzerine, Güzelyurt halkının olmazsa olmazının Güzelyurt’ta bir hastane olduğunu belirterek, hastanenin bitebilmesi için büyük sıkıntılar olduğunu, elektrik mekanik konusunda gerekli adımları atmaya çalıştığını, Kasım sonunu da bir hedef koyduklarını ve ihale aşamasına getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Pilli, amaçlarının hastaneyi bitirmek olduğunu ve 2020 sonunda ülkeye kazandırmak olduğunu ifade etti.

15/10/2019 18:05