Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, güncel konuşmaların ardından tamamlandı.

Şahali: “Asayiş hassas bir konu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Asayiş Sorunu Hükümetin Umrunda mı?” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, asayişin üzerinde durulması gereken hassas bir konu olduğunu vurguladı.

Asayişin adi suçlar noktasında da kamu yönetiminde de özel kurumların yönetiminde de kendini gösteren bir sorun haline geldiğini belirten Şahali, herkesin canının her istediğini yapabileceğini düşündüğünü, alabildiğine hoyrat bir durumda olunduğunu öne sürdü.

Uzun süredir trafikte denetlenen araçların çok büyük kısmında bir kusur olduğunu belirten Şahali, sadece trafikten men edilen araç sayısının kontrol edilen araç sayısına oranına bakılırsa kamu otoritesinin nasıl yok olduğunun görülebileceğini söyledi.

Suçlarda çeşitlilik yanında suçlularda da çeşitlilik olduğunu kaydeden Şahali, hırsızların ev sahiplerinin evde olmasını umursamadan evlere girdiğini, ev sahiplerini darp ettiğini anlattı, yaşanan suçlara örnek verdi.

Kamu otoritesinin kendini hissettirebilmek için itibarlı olması gerektiğini ifade eden Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve milletvekilleriyle ilgili iddialar olduğunu söyledi.

Sahte diplomalar konusunda birçok kamu görevlisi hakkında iddialar da olduğunu kaydeden Şahali, bu iddiaların bile kamu otoritesiyle "dalga geçilmesine" neden olduğunu belirtti.

İhalesiz kamu alımları yapıldığını söyleyen Şahali, “Herkesin şaibeli hale geldiği bir düzen içerisinde hükümetin doğru iş yaptığına nasıl inanabiliriz” dedi.

Çarpık bir yapının ülkedeki asayiş sorununu çözme şansı olmadığını söyleyen Şahali, ülkede siyasetin de devletin de kurumların da itibarını ortadan kaldıracak her türlü unsurla mücadele ettiklerini belirtti.

Yayınlanmamak kaydıyla alınan Bakanlar Kurulu kararları yoluyla kaç kişiye ruhsat verildiğini soran Şahali, kime hangi gerekçeyle tabanca izni verildiğini sordu, hükümet açıklama yapmadığı sürece başka düşünce ve endişelerin kamuoyunda yayıldığını dile getirdi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Otorite yok demenin mevcut çalışmaları görmezden gelme anlamı taşıdığını ifade eden Oğuz, hükümetin hiçbir şekilde hiçbir olayla ilgili bir karartma ya da gizleme gibi tutumda olmadığını belirtti.

Herkesin yaptığından mesul olduğunu anlatan Oğuz, polise asla müdahale olmadığını, aksine işleri sonuna kadar götür dendiğini belirtti.

“Bu koltuklarda oturuyorsak hesap verebilir olmamız lazım” diyen Oğuz, devletle ilgili birimlerin gerektiği anda gerektiği şekilde denetlemeleri yapması gerektiğini anlattı.

Oğuz, gerekli denetlemeler yapılmıyorsa, ya da birileri bir şeylerden nemalanıyorsa bunun da gereğinin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’la ilgili konuşmalara da yanıt veren Oğuz, Cumhurbaşkanı’nı da Başbakan’ı da halk seçmiştir dedi.

Oğuz, erken seçim konusunda bazı muhalif partilerin söylemleri olduğunu ancak birilerinin canı çekti diye erken seçim olamayacağını belirtti.

Bakan Oğuz, gayri yasal iş yapan herkesin cezasını çekmesi için gereğini yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Hükümetin usulsüzlükler ve yanlış uygulamaların üzerine gitmek açısından net bir tavır ortaya koyduğunu dile getiren Oğuz, sorulara da yanıt verdi.

DAÜ’de varılan mutabakata işaret ederek, DAÜ’nün yoluna emin adımlarla devam etmesi için gerekli adımları attıklarını söyleyen Oğuz, bunun bugünün sorunu olmadığını belirtti.

Oğuz, Ürün Solyalı’nın sorusuna yanıt vererek, Kasım 2023-Şubat 2024 arası 30 ülkeden 615 kişinin ihraç edildiğini, 64 ülkeden 698 kişinin ise ülkeye alınmadığını belirtti.

Polis teşkilatının görevini yapması için elindeki imkanların artırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Oğuz, polise bu yıl 3 kez istihdam yapılacağını, polisten gelen teknik taleplerin karşılanması için de çalışıldığını belirtti.

Polisin denetimlerle ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten Oğuz, Düzensiz Göç Merkezi kurulacağını da ifade etti.

Oğuz, normal düzenin ve geliş amacının dışına çıkanların bilinmesiyle ilgili üniversitelerle iş birliği halinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma Bakanlığının da denetimlerini yapmak zorunda olduğunu ifade eden Oğuz, çalışma affı konusunda kendilerine bir talep geldiğini söyleyerek, bunun birilerini aklamak için değil sektörlerden gelen talep doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

Yabancılara koçan çıkmadan hisseli mal satışı yapmamak yönünde bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Oğuz, önümüzdeki hafta bu konunun Meclis’e geleceğini söyledi.

Tabanca izniyle ilgili polisin gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Oğuz, bu konudaki yazılı soruya da yanıt vereceğini belirtti.

Uluçay: “Yeşil Hat Tüzüğü’nün KKTC ihracatına katkısını artırmak gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay’, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların hane halkı üzerinde yarattığı etkinin 2024 yılında devam edeceğinin görüldüğünü söyleyen Uluçay, raf fiyatlarının dövizden etkilenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Ürünlerdeki fiyat farklarına değinen Uluçay, Güney Kıbrıs’ta et fiyatlarında yüzde 7,8 düşüş olduğunu ve marketler arasındaki fiyat farklarının marketler arasında yüzde 8 olarak açıklandığını söyledi.

Uluçay, ürün ve üretim maliyetleriyle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin dış ticaret konusunda belirlediği stratejiye değinen Uluçay Türkiye’nin ithalat yapılan ülkelere daha çok ihracat yaparak dış ticaret açığının kapatılması yönünde çalışmalar yaptığını söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün KKTC ihracatına katkısını artırmak gerektiğini belirten Uluçay, bunun narenciyede yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilmek adına da önemli olduğunu söyledi.

Uluçay, Sayıştay Komitesi’nin pandemiyle ilgili dün Meclis’te okuduğu raporuna da değindi.

DSÖ’nün dünyanın yeni bir pandemiye hazır olmadığını açıkladığını dile getiren Uluçay, KKTC’nin bir ada ülkesi olduğunu hatırlatarak, Güney Kıbrıs’la, salgın ya da böcek hastalıkları gibi konularda gerekli ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Böylece güncel konuşmalar sona erdi. Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı. Sonraki toplantı 4 Mart Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.