Meclis Genel Kurulu yarın hem yasama hem denetim göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, hem yasama, hem denetim işleviyle toplanacak.

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında önce yasama işlemleri, ardından da güncel konuşmalar yapılacak.

Toplantıda ilk olarak “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın ikinci görüşmesi yapılacak.

Ardından “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmeleri ele alınacak ve bütünü oylanacak.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Alınan karar uyarınca salı günü ise toplantı yapılmayacak.

Meclis Genel Kurulu pazartesi günleri yasama, salı günleri ise denetim işleviyle toplanıyor.