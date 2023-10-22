Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın denetim işleviyle toplanacak.

Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin imzasını taşıyan milletvekillerine yönelik davete göre, saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda ilk olarak sunuşlar yapılacak.

Meclis’in yarınki gündeminde görüşülecek tasarı veya öneri yer almazken, iki tasarının son oylaması yapılacak.

Toplantıda “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesi yapılacak ve milletvekillerinin oyuna sunulacak.