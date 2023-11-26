Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Yasama ve denetim işlevinin aynı gün yapılacağı yarınki birleşimin gündeminde, iki yasa tasarısı ve milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, ele alınacak tasarılar şunlar:

“Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı “

Gündemde milletvekillerinin sözlü ve yazılı soruları da var.