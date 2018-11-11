Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak yarınki toplantısının özel gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 ve 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları var.

Gündemde ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin, Avukat Cenk Bolayır, Şevket Kalaycı, Hakan İşlek, Cemal Sarıca, Burhan Yirmibeşoğlu'nun başvurusu üzerine hazırlanan 5 ayrı denetçi raporuna ilişkin raporları bulunuyor.