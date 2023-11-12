Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

Meclis Genel Kurulu yarın hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak.

Komitedeki bütçe görüşmeleri süresince haftalık toplantılarını ikiden bire indiren Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında ilk olarak Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Toplantıda daha sonra güncel konuşmalara geçilecek.

Toplantı, sorular bölümüyle tamamlanacak.