Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

Toplantıda hem yasama hem de denetim görevi yapılacak

ads ads ads ads
12/11/2023

ads
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor


Meclis Genel Kurulu yarın hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak.

Komitedeki bütçe görüşmeleri süresince haftalık toplantılarını ikiden bire indiren Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında ilk olarak Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Toplantıda daha sonra güncel konuşmalara geçilecek.

Toplantı, sorular bölümüyle tamamlanacak.

12/11/2023 09:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Meclis Genel Kurulu, yarın, toplanıyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.