Meclis Genel Kurulu yarın ve salı toplanmayacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarınki ve salı günkü toplantılarını, İsias Otel duruşması için Adıyaman’a gidilecek olması nedeniyle yapmayacak.

Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yanında Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-hoc) Komite üyeleri de Adıyaman’a gidecek.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki komitede, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP milletvekilleri Yasemi Öztürk ve Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer alıyor.

Meclis rutin toplantılarını yasama işleviyle pazartesi, denetim işleviyle de salı günleri yapıyor.

Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle 7 Ekim’den beri ertelemelerle yapılan toplantılardan sonuncusu 18 Ekim Cuma günü yapılmış ve UBP’nin Meclis Başkan adayı olarak gösterdiği Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oylamanın ilk dört turunda salt çoğunluğa ulaşamamış, beşinci ve son turda ise 26 kabul, 23 ret oyu alarak Meclis Başkanlığı’na seçildiği belirtilmişti.

Ancak muhalefet milletvekilleri üç oy pusulasına çift mühür vb. gerekçelerle itiraz etmiş, bu pusulaların fotoğraflarını basınla da paylaşmıştı.

CTP’li Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri itirazlarını yazılı olarak da Meclis Başkanlığı’na iletmişti.

Meclis heyetinin Adıyaman’dan dönmesinden sonra itirazın önce Meclis Danışma Kurulu’nda daha sonra Başkanlık Divanı’nda ele alınması bekleniyor.