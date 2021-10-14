Meclis Genel Kurulu yarına ertelendi

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin dün Cumhurbaşkanına sunduğu istifasının ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü ilk nisap yoklamasına ‘hiçbir milletvekili’ katılmadı. Pazartesiden beri nisap sorunu yasayan Meclis Genel Kurulu, bugün yine iki toplanma denemesi yaptı ve çoğunluğa ulaşamayınca toplantı yarına ertelendi.

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14/10/2021 11:25