Meclis Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.10’da başladı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi” var.

Motorlu araçlarla ilgili tasarı, ödenecek harç tutarlarının uzun vadede uygulanabilir olması amacıyla harçları brüt asgari ücrete endesklemeyi içeriyor.

Başbakanlıkla ilgili yasa önerisi ise teşkilat yasasında bazı kadrolarda aranan koşullar bölümlerinde değişiklikler öngörülüyor.