Meclis Genel Kurulu yeni yasama yılına bugün başladı

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre Başkanlığında saat 10.30’da toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak, geçmiş yasama yılına ilişkin rapor Zorlu Töre tarafından okundu.Genel Kurul’un gündeminde yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve öneriler de yer alıyor…

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni yasama yılı her yıl ekim ayının ilk iş günü başlıyor.