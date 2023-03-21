Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 12.10’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen oturumda, ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Ongun Talat aldı. Talat, “Sn. Nazım Çavuşoğlu’nun yüzleşmemizi istediği memleket gerçekleri” konulu güncel konuşma yaptı.

-Talat: “Çeşme başlarını tutanların kendi kovalarını doldurmaya devam ettiği bir sistem yarattınız”

Konuşmasının başında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen haftaki “toplum gerçeklerle yüzleşmelidir” ifadesini hatırlatan Ongun Talat, depremden çok önce de okulların tavanlarının çöktüğünü söyledi.

Mevcut şartlarda süren Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatına da değinen Talat, "külliyenin" hükümet edenlere itibar kazandırmayacağını vurgulayarak, "külliye" inşaatı devam ederken öğrencilerin çadırlarda eğitim aldığı görüntüleri eleştirdi.

Kıbrıs Türk halkını “adanın yarısına hapsolmuş ve içine kapatılmış” olarak adlandıran CTP Milletvekili Talat, “Böyle içine kapanık bir sistem birçok aksaklığı, yolsuzluğu da beraberinde getirir. Uluslararası hukuktan kopuk olmanın sonuçlarını da beraberinde getirir” dedi.

Hükümetin halkı içine kapatan bir anlayışta olduğunu ve bazı alanları teker teker Türkiye Cumhuriyeti’ne devrettiğini kaydeden Talat, uluslararası hukukla buluşulması ve Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurulması gerektiğini ifade etti.

Yayımlanan bir raporda insan ticareti ile ilgili Kuzey Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Suriye ile birlikte üçüncü sınıfta yer alırken, Güney Kıbrıs’ın birinci sınıf ülkeler arasında yer aldığını aktaran Talat, “Çeşme başlarını tutanların kendi kovalarını doldurmaya devam ettiği bir sistem yarattınız” ifadesini kullandı.

-“Görev süreniz az kaldı”

“Sayın Çavuşoğlu, sizin ülke gerçekleri dediğiniz şey sizin gerçekliğinizdir” diyen Talat, CTP’nin ülke gerçeklerini çözmekle mükellef olduğunu ve umudun CTP iktidarında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın okul ziyaretlerinde karşılaştığı sorulara işaret eden ve Tatar’ı çocuklara “Sizleri dolduruyorlar” demesini eleştiren Talat, “ ‘Külliye inşaatı neden durdurulmuyor?’ ve ‘Ahmet Ünsal neden görevden alınmıyor?’ soruları gayet rasyonel ve sorulması gereken sorulardır” dedi.

Siyasete duyulan güven sorununun mevcut hükümetin iktidarında çözülemeyeceğini söyleyen Talat, “Bu ülkenin gerçekleriyle başta yüzleşmesi gereken sizlersiniz ve yeni bir iktidarın geleceği günler de çok yakındır, bunu siz de biliyorsunuz… Kendi kendini yöneten bir toplumun önü de açılacaktır ve bu da CTP iktidarında olacaktır. Halk olanları içselleştirmek zorunda değildir, alternatif vardır. Görev süreniz az kaldı” diye konuştu.

Kıb-Tek raporu ile jet raporunun akıbetini de soran Talat, yeni kurulan havayolu şirketi Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın özel bir şirket olduğunu anlattı ve “Bizi bir yalanın içine sürüklemek istiyorsunuz ama yağma yok” dedi.

-Çavuşoğlu:

CTP Milletvekili Ongun Talat’a yanıt vermek için söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ongun Talat’ın kendilerini tamamen günahsız göstermeye çalıştığını ve bu tutumun bir CTP geleneği söyleyerek, “Konuşurken ve partisini ayrıştırmaya çalışırken bilinsin ki bu koltuklardan çok CTP geçti” dedi.

UBP ile CTP’yi ülkedeki iki lokomotif parti olarak niteleyen Çavuşoğlu, CTP’nin iktidar olduğu dönemde okullara bir metre internet kablosu dahi çekmediğini, kitapları ise Şubat ayından sonra bastığını söyledi ve gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, kendi döneminde yapılan okullar ve tadilatlarla ilgili bilgi de verdi.

“Çadır bu ülkenin gerçeğidir” diyen Çavuşoğlu, kendi aklında çadırda eğitimden önce ikinci eğitim, online eğitim gibi formüller olduğunu ancak sürecin bu şekilde geliştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ile ilgili eleştiriye de yanıt veren Çavuşoğlu, “Külliye meselesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır. Bu binanın yapılmasına karar verecek olan parayı verendir” dedi ve okulların ülke kaynakları ile yapılması gerektiğini belirtti.

Osman Örek Lisesi’nde bir siyasi partinin bilgisayar laboratuvarı kurması konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, bahse konu partinin odaya adını vermesine tepki gösterilmesi üzerine tabelanın müdür tarafından söküldüğünü ve partinin ise bu nedenle bilgisayarları geri aldığını anlattı. Olayın ardından bahse konu partinin bir video yayınladığını aktaran Çavuşoğlu, Bir video yayınlayarak kendilerini milliyetçi bizi de hain ilan ediyorlar. Türk milliyetçiliği bunlara kaldıysa yazık” dedi.

-Toros: “Çare ek bütçedir”

Ardından CTP Girne Milletvekili Fikri Toros’un, “Çare, Ek Bütçe” konulu güncel konuşmasını yapmak üzere söz aldı.

Savaş ve doğal afet gibi durumlarla karşılaşıldığında bütçenin yetmediği koşulların oluşabileceğini anlatan Toros, bütçe açığının öngörülenin üzerinde olacağı görüşünü ortaya koydu.

6 Şubat depreminin ekonomiyi de etkisi altına aldığını, bütçe ödeneklerinde artış yapılması ve bunları karşılamak üzere gelirlerin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Toros, “Çare ek bütçedir” dedi.

Kapsamlı bir vergi reformu da yapılması gerektiğini vurgulayan Toros, Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülkenin bu gibi durumlar karşısında ortaya çıkan ihtiyaçlarını çalışanların maaşlarından kesinti yaparak karşılamaya kalkmadığını vurguladı.

“Gelirleri artırmanın en etkili yolu özel sektörde yatırımlara destek vermek, kayıt dışılığı kayıt altına almak ve kapsamlı bir vergi reformudur” diyen CTP Milletvekili Toros, devlet giderlerinden tasarruf edilmesi ve devlet gelirlerinin artırılmasının da temel kural olduğunu belirtti.

Ek bütçenin finansal kaynakları olabilecek unsurları da sıralayan Toros, ortak akıl doğrultusunda ivedi olarak bir ek bütçe yapılması çağrısında bulundu.

-Amcaoğlu: “Enerjiyi planlayacak mevzuatları birlikte geçirelim”

Yerinden söz alarak alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu Toros’a “Deprem için yapılacak yardımların vergiden muaf olması doğru mu?” diye sordu. Bunun üzerine Toros, “Şirketlerin yapacağı yardımlar vergiden muaftır. Hayır amacını taşımaktadır dolayısıyla evet vergiden muaf olmalıdır” yanıtını verdi.

Ardından söz alarak kürsüye çıkan alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Sizinle birlikte Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ve tüzüklerini geçirdik. Bunun yanında Hal Yasası da oy birliği ile geçti” diyerek, Meclis’te olup da ortak noktada buluşamayacak kimse olmadığına inanç belirtti. Amcaoğlu, enerji konusunun ülkenin sorunu olduğunu belirterek, muhalefete enerjiyi planlayacak mevzuatları birlikte geçirmeye çağırdı.

Yerinden söz alan Toros ise “Sanayi ve hal yasasının kamu yararına olduğu noktasında tamamen hemfikir olduğumuz ve iş birliği yaparak sonuçlandırdığımız yasalardır” dedi.

Hükümetin hükümet programında söz verdiği ancak ihmal ettiği konular olduğunu söyleyen Toros, “Halka taahhüt ettiğiniz işleri hala yapmadınız. Örneğin, kapsamlı vergi reformu sizin taahhütleriniz arasındaydı” dedi.

-Şahali, konuşmasını haftaya erteledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali ise, “Bürokraside Yap-Boz Manevraları Ekseninde Erhan Arıklı’nın Namus ve Şeref Anlayışı” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı ancak geçen hafta oluğu gibi bu hafta da konuşmasının muhatabı olan Bakan Erhan Arıklı Meclis’te olmadığından, konuşmasını yine önümüzdeki haftaya erteledi.

Hükümet yetkililerinin mevlidi bahane göstererek Meclis’in denetim gününden kaçtığını söyleyen Şahali, bahse konu devlet mevlidinin akşamüzeri de yapılabileceğini veya Meclis’in toplanma saati olan 10.00’da açılabileceğini kaydetti.

Mevlit için Türkiye’den hafızlar getirilmesini de eleştiren Şahali, “Bu ülkedeki imamlar okuyamaz mıydı?” diye sordu.

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21/03/2023 15:18