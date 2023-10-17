Meclis Genel Kurulu’nda onaya sunuş işlemleri yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşlarına yer verildi, bazı tasarıların ivedilikleri onaylandı.

- Kamu Maliyeti Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaylandı

Bu bölümde Kamu Maliyeti Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi için oylama yapıldı, ivedilikle görüşülmesi onaylandı.

Değişikliğe ilişkin genel gerekçenin okunmasının ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıktı. Israrla geçen yıl ek bütçe görüşmeleri sırasında yasaya uygun bütçeleme yapılması gerektiğini söylediklerini ve gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Şahali, ilgili yasanın daha önce oy birliğiyle geçtiğini dile getirdi.

15 Eylül’e kadar taahhütlerin neden yerine getirilmediğini soran Şahali, "Yasanın emrettiği konu neden savsaklandı?" diye sordu.

Değişiklik gerekçesinde enflasyona da işaret edildiğini, bunun yedek ödenek kalemlerini yetersiz bıraktığının söylendiğini ifade eden Şahali, “Hani TL’nin durumu avantajdı?” diye sordu.

Defalarca erteleme yapılan bu konuda bir ertelemeye daha onay vermelerinin mümkün olmadığını kaydeden Şahali, ikna edilirseler 31 Aralık 2024’ü konuşabileceklerini, ancak 31 Aralık 2025’i konuşmanın kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da ilgili yasanın Maliye Bakanlığı açısından bir anayasa niteliğinde olduğunu ifade etti.

Suat Atun başkanlığındaki komitede bir komite üyesi olarak da bu yasanın yapılışında katkısı olan bir vekil olduğunu ancak maksimum düzen kurulması için yapılan bu yasanın uygulama aşamasında bazı pratik sorunlar yarattığını kaydetti.

Esas olanın en kısa sürede bu yasanın gerekliliklerini uygulayabilmenin önünü açmak olduğunu dile getiren Berova, pratik uygulamada yaşanan sorunların bu değişiklik tasarısıyla giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Berova 2025 yılı konusunun da komitelerde tartışılabileceğini dile getirdi.

İvedilik oy çokluğuyla kabul edildi.

- Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaylandı

Daha sonra Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı. Konuyla ilgili bilgi vermek üzere kürsüye çıkan, döviz bürolarıyla ilgili ana kurallarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Berova bunun için idari para cezaları gibi cezaların eklenebilmesi için tasarının hazırlandığını anlattı.

İlgili yasada harçların ve diğer unsurların ödenme tarihinin ocak olduğunu anlatan Berova bu vesileyle Ocaktan önce bu değişikliğin yapılmasının yeni yılda yeni harçların uygulamaya konmasının sağlanabileceğini belirtti. İvedilik oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı'nın, Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Değişiklik Yasa Tasarısı'nın, Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı'nın, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Önerisi'nin ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi'nin bugünkü toplantıda görüşülmesine ilişkin tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.