Meclis Genel Kurulu'nda PGM ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) için 6,3 milyar TL ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı için 600 milyon TL bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmelerde milletvekilleri, PGM’nin artan iş yüküne rağmen bütçesinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, personel eksikliği, özlük hakları ve insan hakları eğitimleri gibi konulara dikkat çekti.

PGM’nin İş Yükü ve Bütçe: Milletvekilleri, ceza davalarındaki artış ve personel eksikliği nedeniyle PGM’nin yetersiz kaldığını, bütçesinin artırılması gerektiğini savundu.

Milletvekilleri, ceza davalarındaki artış ve personel eksikliği nedeniyle PGM’nin yetersiz kaldığını, bütçesinin artırılması gerektiğini savundu. İnsan Hakları ve Eğitim: Polislerin istismar, insan hakları ve genç suçlular gibi konularda özel eğitim alması gerektiği vurgulandı.

Polislerin istismar, insan hakları ve genç suçlular gibi konularda özel eğitim alması gerektiği vurgulandı. İdari Sorunlar: PGM’nin şeffaflık eksikliği, sivile bağlı olmaması ve iç huzursuzluk gibi sorunları eleştirildi.

PGM’nin şeffaflık eksikliği, sivile bağlı olmaması ve iç huzursuzluk gibi sorunları eleştirildi. İnsan Ticareti ve Kaçakçılık: Milletvekilleri, PGM’nin insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadelede yetersiz olduğunu belirtti.

Milletvekilleri, PGM’nin insan ticareti ve kaçakçılıkla mücadelede yetersiz olduğunu belirtti. Trafik ve Diğer Eksiklikler: Trafik güvenliği için ciddi bir eylem planı gerektiği, polisin zor koşullarda çalıştığı ve motivasyon kaybı yaşadığı ifade edildi.

Trafik güvenliği için ciddi bir eylem planı gerektiği, polisin zor koşullarda çalıştığı ve motivasyon kaybı yaşadığı ifade edildi. Sivil Savunma: Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi de oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurul, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5,4 milyar TL’lik bütçesiyle devam ediyor.