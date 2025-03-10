Meclis haftaya toplanmayacak
Cumhuriyet Meclisi, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs toplantısı nedeniyle gelecek hafta toplanmayacak.
YAYIN TARİHİ:
10/03/2025
Cumhuriyet Meclisi, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs toplantısı nedeniyle gelecek hafta toplanmayacak.
Cumhuriyet Meclisi, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs toplantısı kapsamında haftaya toplanmayacak.
Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü Genel Kurulu'nda, gelecek hafta Cenevre’de gerçekleştirilecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısı nedeniyle 17-18 Mart’ta yapılacak toplantılarının ertelenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
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