Meclis haftaya toplanmayacak

Cumhuriyet Meclisi, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs toplantısı nedeniyle gelecek hafta toplanmayacak.

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10/03/2025

Meclis haftaya toplanmayacak

Cumhuriyet Meclisi, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs toplantısı nedeniyle gelecek hafta toplanmayacak.

Cumhuriyet Meclisi, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs toplantısı kapsamında haftaya toplanmayacak.

Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü Genel Kurulu'nda, gelecek hafta Cenevre’de gerçekleştirilecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısı nedeniyle 17-18 Mart’ta yapılacak toplantılarının ertelenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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