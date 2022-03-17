Meclis Heyeti Akpa Genel Kurulu’na Katıldı

Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı.



Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 14-15 Mart tarihlerinde, Strazburg’da gerçekleştirilen ve Rusya ile Ukrayna arasında süregelen durumun ele alındığı AKPA olağanüstü toplantısında, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyha da Genel Kurul’a hitap etti.

Genel Kurul sonucunda AKPA, Rusya’nın üyelikten çıkarılmasını içeren raporu oy birliği ile kabul etti ve savaşın derhal durdurulup barışın tesis edilmesi için Rusya’ya çağrı yaptı.



BEROVA VE CANDAN MARAŞ’LA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ KOMİTE TOPLANTISINDA ANLATTI

Milletvekilleri dün AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına katıldı. Komitenin gündeminde bulunan kapalı Maraş hakkında hazırlanacak rapor kapsamında Kıbrıs sorununun da tartışıldığı oturumda, Berova ve Candan söz alarak görüşlerini kapsamlı bir şekilde komiteyle paylaştı.

Milletvekilleri söz konusu raporun hazırlanması sürecinde İtalyan Raportör Piero Fassino ve AKPA Sekreteryası nezdinde istişarelerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

Bu bağlamda İtalyan Raportör önümüzdeki haftalarda Kıbrıs’ı ziyaret ederek Kıbrıs Türk yetkili makamlarıyla da görüşmeler yapacak.



CTP Milletvekili Armağan Candan ayrıca AKPA Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantısına da katıldı.



Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Ayda Soylu, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Memuru Görkem Reis eşlik etti.



Cumhuriyet Meclisi heyeti bu akşam yurda dönecek.

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17/03/2022 12:55