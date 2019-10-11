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Meclis heyeti Belgrad'da

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katılacaklar

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11/10/2019
HK

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Meclis heyeti Belgrad'da

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Meclis heyeti Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek ve  141.birleşimini gerçekleştirecek PAB toplantısına, organizasyon tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 parti için davet gönderildi.

Bu kapsamda UBP’yi temsilen Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’yi temsilen Doğuş Derya, HP’yi temsilen Jale Refik Rogers, TDP’yi temsilen Cemal Özyiğit, DP’yi temsilen Koral Çağman ve YDP’yi temsilen Bertan Zaroğlu toplantıda yer alacak.

Teberrüken Uluçay Başkanlığındaki Meclis heyetinin bu gece yarısı KKTC’den hareket etmesi, 15 Ekim’de de ülkeye dönmesi bekleniyor.

11/10/2019 09:33
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TAGS: belgrad, meclis, haber, kıbrıs
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