Meclis Heyeti Cenevre’de…

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Cenevre’de devam eden Parlamentolararası Birlik Genel Kurulu’na katılan üç milletvekili “Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu” toplantısına katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Halkın Partisi Girne Milletvekili Erek Çağatay, genel kurul çerçevesinde düzenlenen toplantıda yer aldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, toplantıyı grup üyelerinden Portekiz Milletvekili Matos Rosa yönetirken, Güney Kıbrıs’tan DİSİ Genel Başkanı Averof Neofytou, AKEL milletvekili Skevi Koukouma, DİKO milletvekili Marinos Moushouttes ve Bağımsız milletvekili Anna Theologou da toplantıya katıldı.

Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak Kıbrıs konusunda Crans-Montana’da son bulan müzakerelerden sonra yaşanan çıkmazın nasıl aşılabileceğinin ele alındığı ve müzakerelerin sonuç hedefli olması ve kısa bir süre içerisinde sonuçlanması konusunda niyet ortaya konulduğu kaydedildi.