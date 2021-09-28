Meclis Heyeti Strasbourg’da

Meclis’ten bir heyet, Fransa’nın Starsbourg şehrinde yer alan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Sonbahar Dönemi Genel Kurulu toplantısına katılıyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, 27 - 30 Eylül tarihleri arasında Starsbourg’da yapılan toplantıya UBP Girne Milletvekili, AKPA Heyet Başkanı Dr. Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan katılıyor.

Milletvekilleri, Genel Kurul toplantılarının yanı sıra Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi ve diğer tüm komite toplantılarına katılıyor.

CTP Milletvekili Armağan Candan, dün, Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Siyasi Grubu toplantılarına katıldı ve ardından tüm milletvekilleri Genel Kurul toplantısını takip etti.

Öte yandan KKTC Starsbourg Temsilcisi Ayda Soylu, Starsbourg’da bulunan heyet onuruna akşam yemeği verdi.

Heyete, temasları sırasında, Strazburg Temsilcisi Ayda Soylu, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik ediyor.

Heyet, temaslarının ardından Cuma günü KKTC’ye dönecek.

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28/09/2021 15:27