Meclis Hukuk Komitesi sivil havacılıkla ilgili tasarıyı oy birliğiyle onayladı

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24/08/2023

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Meclis Hukuk Komitesi sivil havacılıkla ilgili tasarıyı oy birliğiyle onayladı

 Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında saat 09.45’te toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

24/08/2023 11:36
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TAGS: Meclis Hukuk Komitesi, sivil havacılık, haber, kıbrıs
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