Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bugün Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısını görüştü.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite, söz konusu tasarıyı ele alarak madde madde oylamasını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite, yasa tasarısının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Dairesi’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşleri sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da yer aldı.