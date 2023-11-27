Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bu tasarı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndan yetkililer katılarak, görüşlerini Komiteye aktardı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Havalimanı’nın Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini Komiteye aktardılar.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Asım Akansoy da yer aldı.