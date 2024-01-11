Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündemindeki bir yasa tasarısını ve YÖDAK üyeliğine yapılan başvuruları onaylayarak Genel Kurul'un gündemine sevk ederken, Genel Kurul'dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan “Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüşülmesini tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 12.00’de toplandı.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, üyeler UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan Meclis Genel Kurulu'ndan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan “Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşülmesini tamamladı.

Komite, bu tasarının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantıda yapacak.

Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite daha sonra, “Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi Arabacıoğlu Apartmanı KAT:4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar ile Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi son olarak “YÖDAK Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”ni ele aldı ve bahse konu adaylıkları uygun bularak oy birliğiyle Genel Kurul’un gündemine sevk etti.