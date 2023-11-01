Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 4 tasarı veya öneriyi görüştü

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01/11/2023

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Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 4 tasarı veya öneriyi görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplantısında görüştüğü dört tasarı veya öneriyi oy birliğiyle onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı. 

Komite, gündeminde bulunan “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ilk olarak gündeminde yer alan “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve bahse konu yasa tasarılarını oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. 

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’ten yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

 

Komite, daha sonra “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak katılan, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İskele Belediyesi, Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve DEV-İŞ’ten yetkililer konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan, Fırtına Karanfil ve komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük katıldı.

01/11/2023 16:30
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TAGS: Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi
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