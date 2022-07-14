Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, eğitim ve zeytinle ilgili tasarıları görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında özel gereksinlimli bireylerin eğitimiyle ilgili düzenlemeler içeren “Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile zeytin ürünlerinde standart ve kaliteyle ilgili kuralları belirleyen Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamladı. Komite, tasarının üçüncü görüşmesine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“17/1986 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası, hali hazırda özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri 17/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası temel alınarak oluşturulan tüzük ve genelgelerle yürütülmektedir. Ancak günümüz şartlarında bu mevzuat özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin çeşitliliğini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Mezkur yasamızda hükme bağlanan özel gereksinimli bireylerin özel eğitimden yararlanması ve/veya özel eğitim kurumlarının çalışma esasları maddeleri Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nda yeniden ayrıntılı bir şekilde ve yetersizliği giderebilmesi amaçlanarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, bu amaçlar doğrultusunda işbu “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası”nın hazırlanmasına gerek duyulmuştur”

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

-Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı

Komite, daha sonra gündeminde bulunan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı ve maddeler üzerinde görüşmeye başladı. Komitenin tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği bildirildi.

Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı'nın genel gerekçesi şöyle:

“Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı, zeytin ve zeytin ürünlerinin; fiziko-kimyasal ve organoleptik özelliklerini belirlemek, ticaretteki kuralları belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta uygun standartları sağlamak, ürün kalitesi kontrolü, ulusal ve uluslararası ticaret ve bunun geliştirilmesi, üretimin korunması, tüketici haklarının korunması, hileli ve yanıltıcı uygulamalar ile tağşişin önlenmesi, zeytin ağaçlarının genetik kaynaklarının belirlenmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesini sağlamak ve ayrıca bütünleşmiş ve sürdürülebilir kalkınmayı temin etmek ve zeytin yetiştiriciliği ile çevre arasındaki etkileşim hakkında çalışmaların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.”

-Davetliler ve komite üyeleri

Komite toplantısına davetli olarak, Tarım Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Zeytin–Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, HP Milletvekili Jale Refik Rogers’da katıldı.

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14/07/2022 15:09