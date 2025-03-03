Meclis iki yasa tasarısını onayladı…

Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasa tasarılarının görüşülüp onaylanması ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul'un bir sonraki oturumu yarın saat 10.00’da yapılacak.

-Erhürman: Hükümetin bu uygulamalarla amacının ne olduğu belli değil

Genel Kurul'un bugünkü oturumunda ilk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde çerçevesinde söz alarak, sigorta primlerine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmasının başında tabaca ruhsatlarına ilişkin milletvekillerinin sorularının yanıtlanmadığını belirten Erhürman, konunun riskli olduğunu, dolayısıyla sorulara ivedilikle yanıt verilmesini istedi.

Erhürman, KKTC vatandaşı işçi çalıştıranlara yönelik prim desteklerine de değinerek, Yerli İşçi Destekleme Fonunun KKTC vatandaşlarına destek için kurulduğunu, ancak pandemide bunun tüm kesimlere uygulandığını söyleyerek, fonun şu an açıklanan şekliyle yerli istihdamı desteklemeye yetmeyeceğini kaydetti.

Hükümetin bu uygulamalarla amacının ne olduğunun belli olmadığını, tepkiler üzerinden açıklamalar yapılmasına rağmen bunun uygulamaya yansımadığını savunan Erhürman, rakamlar üzerinden ciddi çalışma yapılması gerektiğini ancak bunun da yapılmadığını belirtti.

Erhürman, Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin süresinin dolduğunu, sürenin nasıl uzatılacağını sorarak, yasa gücünde kararname yapılmayacak ve yasa hazırlanacaksa, yasanın geçmesine kadar olan sürede desteğin duracağını, bu konuya nasıl bir çözüm bulunacağını sordu.

-Oğuz: Tabancı izinleriyle ilgili sorulara bu hafta içinde cevap vereceğim

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tabancı izinleriyle ilgili sorulara bu hafta içinde cevap verileceğini dile getirerek, silahlı olayların herkesi üzdüğünü, kullanılan silahların kayıtlı olmadığını, bu olaylarla tabanca izinlerinin farklı olduğunu, bağlantısı bulunmadığını belirtti.

Oğuz, kamu güvenlik görevlileri ve sivillere silah izni verildiğini, detaylarla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.

Oğuz, deniz limanlarından girişlere yönelik daha sık önlemler alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

-Gardiyanoğlu: "Prim Desteklerine Üç Ay Ara Verilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal sigorta prim desteklerine üç aylık bir es verileceğini söyleyerek, İstihdam Destek Merkezi (İDM) Fonundan yaklaşık 200 milyon TL gelir beklentisi olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, prim desteklerine ilişkin rakamlara değinerek, KKTC Sosyal Sigorta Yasası, KKTC Sosyal Güvenlik Yasası’ndan ödenen KKTC, Türkiye ve yabancı uyruklu kişi sayısını verdi.

5 yılda 500 istihdam projesine ilişkin bilgiler de veren Gardiyanoğlu, projenin detaylarını anlatarak, sağlanacak destekle ilgili bilgi aktardı.

İşverenin konaklama, beslenme ve ulaşım gideri sağlaması ve akit yapması durumunda iş yerlerine prim desteği yapılmasının gündemde olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, sektörel bazda kotalar açıklanacağını söyledi.

Yerel iş gücü ile ilgili ara eleman açığının kapatılmasına yönelik protokol imzalanacağını söyleyen Gardiyanoğlu, bunun dışında çıraklık eğitimindeki öğrencilere de destek olunacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalarda yukarı doğru çıkan bir ivme olduğunu ifade etti.

İDM Fonu üzerinden kadın iş gücünün artırtılmasına yönelik eğitim başlatıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, prim desteğinin bakanlık tarafından ödeneceğini, 50 yaş ve üzeri boşanmış binlerce kadının iş gücü piyasasının dışında kaldığını, buna yönelik çalışmalar da yapıldığını belirtti.

Primlere başlandığında çalışanların işten çıkarılmasının önüne geçilmesi ve ödenmeyen yatırımların yapılandırılmasına yönelik adımlar atıldığını belirten Gardiyanoğlu, bu uygulamaların olumlu geri dönüşler sağlandığını ve sağlayacağını kaydetti.

-Erhürman: “Bu tablo güvenlik açısından felaket"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, ülkede yaşanan suçlar nedeniyle kişilerin kendilerini güvene almak amacıyla tabanca ruhsatı alma noktasına geldiğini savunarak, “Bu tablo güvenlik açısından felaket.” dedi.

Erhürman, bu durumun ülke genelinde “Güvenlik açığı ve otorite boşluğunu gösterdiğini.” iddia etti.

Meclis’te sorulan sorulara yanıt verilmemesini eleştiren Erhürman, tabanca ruhsatlarına yönelik yaş, meslek ve sayılara ilişkin detaylı sorular yöneltti.

Erhürman, yabancı işçi sayısının arttığını söyleyerek, bunun sağlık, eğitim, trafik yoğunluğu gibi pek çok açıdan beraberinde sosyal maliyet getirdiğini, bu maliyetin ekonomik katkının ötesinde olduğunu belirtti.

Yabancı yerli ayrımı üzerinden kesinti uygulanmasının dünyada da Güney’de de yapılmadığını söyleyen Erhürman, sektör temelli bir ayrım yapıldığını belirtti.

- Üst Kademe Yöneticiliğine ilişkin yasa tasarısı görüşüldü

Genel Kurul'da daha sonra Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, yasa tasarısına ilişkin raporu okudu.

-Barçın: "Yandaş ve Liyakatsiz Atamalar Yapılıyor"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bu sırada söz alarak yasanın müşavirlik veya başka bir hak veren bir tasarı olmadığını söyleyerek, paralel bir yasa değişikliğine ilişkin bir tasarı olduğunu belirtti.

Barçın, CTP’nin yaptığı yasayla görevden alınanların eski görevi ve maaşına döndüğünü, dolayısıyla müşavir sayısının 131 kişiden 42’ye düştüğünü, yeni müşavir yaratılmadığını söyledi.

Üçlü kararnamenin kapsamının daraltılması gerektiğini de dile getiren Barçın, CTP’nin görüşünün bu yönde olduğunu belirtti.

İskan, Harita, Posta Dairesi ve Din İşleri Dairesi Başkanlığına yapılan atamaları eleştiren Barçın, yasaya göre aranan niteliklere haiz olup olmadıklarına ilişkin neden sorgulama yapılmadığını sordu. Barçın, bu atamaların yandaş ve liyakatsiz atamalar olduğunu iddia etti.

-Berova: "Din İşleri Ataması İçin Hukuk Görüşü Alındı"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Din İşleri Dairesi Başkanı'nın atanması ile ilgili savcılıktan hukuk görüşü alındığını, şifahen sorduğunu ve hukuk görüşünün olumlu olduğunu öğrendiğini söyleyerek, metni aldığında paylaşacağını belirtti.

Atun: "Siyasi Makamlar Kendi Kadrolarıyla Çalışmak İsteyebilir"

UBP Milletvekili Sunat Atun da, "Devrim Barçın’ın liyakat sistemini UBP’nin değiştirdiği" ile ilgili sözlerini eleştirerek, siyasi makamların kendi kadrolarıyla çalışmak isteyebileceğini söyledi.

Bundan bugün şikayet eden CTP’nin 2006’da üçlü kararnamenin kapsamını esnetmek niyetiyle bazı adımlar attığını söyleyen Atun, aranan niteliklerin derecesinin aşağıya çekildiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Derim Barçın ise, Savcılık görüşünün kişiler makama atanmadan önce alınması gerektiğini söyleyerek, İskan, Harita ve Posta Dairesi Müdürlerine ilişkin de görüş istenip istenmeyeceğini sordu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yasa tasarısı oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra Sayıştay Komitesi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991-30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi. Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay raporu okudu.

Genel Kurul'da raporun okunması ardından Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamlandı. Meclis yarın saat 10.00’da Denetim göreviyle yeniden toplanacak.