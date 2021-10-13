Meclis İlk Denemede Toplanamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle bugünkü ilk denemesinde de toplanamadı.
13/10/2021
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisap sorunu nedeniyle bugünkü ilk denemesinde de toplanamadı.
Meclis’in pazartesi gününden beri toplantıları nisap sağlanamadığından erteleniyor. Dünkü toplantıda da nisap sağlanamadığından toplantı 24 saat sonraya ertelenmişti.
Genel Kurul, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.30’da toplanmayı denedi ancak yeterli sayıya ulaşılamadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.