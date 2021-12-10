Meclis Kapısına Siyah Kurdeleler Bağlandı

Kamuda örgütlü 3 sendika, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı, “giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için” Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüdü.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) yönetim kurulları düzeyinde yapılan yürüyüş, “Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla gerçekleştirildi.

Sloganların atılıp, şarkıların da söylendiği yürüyüşe, zaman zaman araçlar da korna çalarak destek verdi. Eylemciler yürüyüşte, “Yoksullaşmaya Hayır” pankartı taşıdı, aynı sloganın yazılı olduğu tişörtler giydi.

Meclis önüne gelen eylemciler, “Zamlara Hayır Demeye Geldik”, “Emekçiler Burada Hükümet Nerede” sloganları atarak, pankart ve siyah kurdeleleri meclis kapısına bağladı.

SERDAROĞLU: “HEP YOLLARDAYIZ, YOLLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bu yollarda daha çok yürüyeceğiz. Bu bize iyi bir antrenman oldu” dedi.

“Sendikalar nerede, sessiz” söylemine yanıt veren Serdaroğlu, “Biz aslında hep yollardayız, yollarda olmaya devam edeceğiz” diyerek, sessiz olanın halk olduğunu söyledi.

“UYANIN ARTIK, AKSİ TAKDİRDE ÇOK GEÇ OLACAK”

Halka seslenerek, bazı şeylerin artık idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Uyanın artık, aksi takdirde çok yakında çok geç olacak” ifadelerini kullandı.

“Arabalara benzin bile bulamayacağız, bulsak bile para bulamayacağız benzin alalım” diye konuşan Serdaroğlu, hep birlikte yürünmesi gerektiğini belirtti.

Dövizin yükselmesiyle kredi borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini, borçların katlandığını, maaşların taksitlere gittiğini dile getiren Serdaroğlu, ailelerin yıkılma noktasına geldiğini kaydetti.

Hükümetin ise tedbir almak yerine emekçilere vergi yükümlülüğünü artırmak için Vergi Yasası yaptığını savunan Serdaroğlu, “Emekçiye daha ne kadar vuracaksın bu neşteri?” sorusunu sordu.

Verginin zenginden alınması gerektiğini ifade eden Ahmet Serdaroğlu, hükümeti “kolaycılıkla” suçladı.

Bugün bir başlangıç yaptıklarını belirten Serdaroğlu, “Bizim derdimiz geçim, bizim derdimiz seçim değil” dedi.

ATAN: “DERDİMİZ GEÇİMDİR, SEÇİM SİZİN OLSUN”

Kamu-Sen Başkanı Başkanı Metin Atan da, “Fakirleşmeye hayır, yoksullaşmaya hayır” sloganlarına dikkat çekerek, bu durumun ülkeyi yönetenlerin umurunda olmadığını öne sürdü

“Derdimiz geçimdir, seçim sizin olsun” diyen Atan, ülkede artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Zamlara işaret eden Metin Atan, “Artık yeter diyoruz. 15 kilometrelik yol yürüdük. Helal olsun halkıma, 15 daha yürürüm” ifadelerini kullandı.

Maaş almakla ülkenin yönetilemeyeceğini, halka dönülmesi gerektiğini belirten Atan, “3 maymunu oynuyorlar” şeklinde konuştu. Atan son olarak, neden yürüyüş yapıldığının anlaşılmasını temenni etti.

BENGİHAN: “BOĞAZIMIZDAN GEÇEN LOKMAYI KESTİLER”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, “Bugün ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullaştırılanların sesi olduk” diyerek, halk için yürüdüklerini belirtti. Bengihan, yürüyüşlerini izleyen basın ve polis mensuplarına da teşekkür etti.

Bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna dikkat çeken Güven Bengihan, insanların, barınma ve beslenme hakkından daha evrensel başka bir hak olamayacağını söyledi.

3 sendikanın yönetim kurulu düzeyinde yürüyüş yaptığını dile getiren Bengihan, yürüyüşün neden Girne Boğaz’dan başladığını şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü boğazımızdan geçen lokmayı kestiler, çünkü fakirleşmenin, yoksullaşmanın önünü açtılar.”

Ülkenin geleceğini kurtarma adına yürüyüş başlattıklarını, arkasının geleceğini dile getiren Güven Bengihan, zamlarla ve uygulanan ekonomi politikalarıyla sadece ülkedeki gençlere değil, halka da göç yollarının açıldığını savundu.

Makarios’un 1974’te yapamadığının, şimdi yapılacağı iddiasında bulunan Bengihan, “Halkımıza ve çocuklarımıza güzel bir gelecek ve memleket bırakmak boynumuzun borcudur” dedi.

Bunun başlangıç olduğunu dile getiren Bengihan, siyah kurdelelerle ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğinin simgelendiğini söyledi.

Zamları durdurana kadar siyah kurdeleleri takmaya devam edeceklerini belirten Bengihan, “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 3 sendika başkanı siyah kurdeleleri Meclis kapısına bağladı. Eylem alkışlarla sona erdi.

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10/12/2021 15:07